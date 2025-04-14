Олимпиада 2026 обойдётся Италии почти в два миллиарда долларов

Организаторы зимних Олимпийских игр в Италии объявили об операционном бюджете в размере около 1,9 млрд долларов, что на 112 млн больше ранее заявленной суммы.

Как передает Day.Az, в бюджет не включено строительство спортивных объектов, таких как санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо стоимостью 131 млн долларов и новая хоккейная арена Санта-Джулия в Милане стоимость около 330 млн, а также крупные инфраструктурные проекты, включающие строительство автомобильных и железных дорог.

Сообщается, что Международный олимпийский комитет (МОК) также выделит около 1 млрд долларов она дополнительное финансирование Олимпиады-2026, а правительство Италии выделит более 1 млрд на развитие инфраструктуры для улучшения доступа к объектам.

В отличие от недавних зимних Игр в Сочи (2014), Пхенчхане (2018) и Пекине (2022), большинство объектов Олимпиады-2026 уже построены и в течение многих лет используются для проведения чемпионатов мира и Кубков мира. Операционный бюджет Игр 2022 года в Пекине оценивается примерно в 4 млрд долларов.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут на севере Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо, часть объектов будет располагаться в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии (Кортина д'Ампеццо ранее принимала зимние Олимпийские игры 1956 года), и первые, проводимые в Милане.

Ожидается, что более 3500 спортсменов из 93 стран будут бороться за 195 медалей в 16 олимпийских и шести паралимпийских видах спорта. На этих Играх дебютирует новый вид спорта - ски-альпинизм. Это будут первые Олимпийские игры под председательством Кирсти Ковентри в МОК.