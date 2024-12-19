Режим Макрона стремится к влиянию на Южном Кавказе

Автор: Азер Гараев, политолог

Интервью Президента Ильхама Алиева генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрию Киселеву было насыщено важными месседжами и сигналами. В интервью, где был затронут ряд тем, глава государства озвучил конкретные, последовательные и важные ответы.

Касаясь ситуации в регионе и отношений между Азербайджаном и Россией, Президент Ильхам Алиев отметил, что ситуация в регионе и в мире в целом существенно изменилась, но это не повлияло на характер и форму сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Благодаря дальновидной политике главы нашего государства сегодня Россия и Азербайджан являются двумя надежными партнерами. Наши страны эффективно сотрудничают не только в политической плоскости, но и во всех сферах. Это включает в себя как политическую, так и экономическую сферы, а также сферу культуры. Следует отметить, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией за январь-октябрь текущего года составил 3 миллиарда 942 миллиона 426 тысяч долларов США, что на 14,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Говоря о возможном конфликте между Россией и НАТО, глава государства выразил надежду, что до открытого конфликта между НАТО и Россией дело не дойдет. Как мы знаем, если возникнет прямое противостояние между Россией и странами НАТО, это может означать очередную мировую войну. Такой сценарий не был бы положительным ни для России, ни для стран НАТО. Кроме того, от этого, несомненно, пострадают и третьи страны. Помимо нанесения ущерба, для каждой страны эта война может стать источником определенной опасности.

В интервью также была затронута возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что оснований для этого нет. Декларация о союзничестве между двумя странами уже предусматривает военную помощь. Это делает открытие военной базы ненужным шагом.

В интервью глава государства также затронул моменты, препятствующие заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Две страны добились большого прогресса в мирном соглашении. Из 17 статей этого документа 15 согласованы. И Президент Ильхам Алиев обнародовал, о чем идет речь в этих двух статьях, которые не были согласованы. Одна из этих статей связана с воздержанием от международных исков друг к другу. Другая же касается неразмещения представителей других стран на нашей границе. Обе статьи охватывают важные моменты. Так, Азербайджан недавно завершил анализ нанесенного ущерба. Это, как отметил глава государства, порядка более 150 миллиардов долларов, то есть ущерб, нанесенный за годы оккупации. Воздержание от взаимных исков было бы взаимоприемлемо. Что касается второй статьи, то вопрос достаточно ясен. Ранее было согласовано размещение наблюдателей Европейского союза на границе с нами на территории Армении с ограниченным контингентом в течение двух месяцев. Однако позже, без нашего согласия, численность контингента выросла, а продолжительность пребывания была продлена. К наблюдателям ЕС присоединились еще и представители Канады, что уже сделали наблюдатели НАТО, а не ЕС.

То есть эти две статьи важны для Азербайджана, и их согласование является условием заключения мирного соглашения.

Глава государства также коснулся процессов в Грузии, отметив, что там ситуация уже идет в сторону стабильности. Подчеркнув, что Грузия является очень важным партнером для Азербайджана, глава государства отметил, что дестабилизация в Грузии или угроза дестабилизации вредны как для Грузии, так и для Азербайджана. Негативные сценарии, которые могут произойти в Грузии, естественно, могут оказать негативное влияние и на Азербайджан. Это одна из причин, почему наша страна внимательно следит за процессами там. Как подчеркнул глава государства, Грузия - это важный фактор битвы за Кавказ.

Касаясь вмешательства Франции в дела региона, неудачной политики и использования режимом Макрона всяческих возможных способов для удержания власти, Президент Ильхам Алиев отметил факторы, препятствующие обеспечению мира в регионе, и особо подчеркнул, что Франция поставляет вооружение Армении. То есть оружие, поставляемое в Армению правительством Макрона, носит не только оборонительный характер, как они утверждают, это смертоносное высокоточное оружие наступательного назначения. Это создает прямую угрозу для Азербайджана. Азербайджанская сторона неоднократно доводила свою обеспокоенность в связи с этим не только до французского правительства, но и администрации США.

Односторонняя поддержка Армении со стороны США, отказавшихся от сбалансированного подхода в нашем регионе, вовсе не служит безопасности и стабильности в регионе, а, наоборот, подрывает возможность мира. Как отметил глава государства, протяженность нашей границы с Арменией составляет более тысячи километров, многие населенные пункты расположены в непосредственной близости от границы, и в большинство этих населенных пунктов возвращаются бывшие переселенцы. А это значит, что Азербайджан не может довольствоваться наблюдением за этим процессом только со стороны.

В ответ азербайджанская сторона также увеличивает свой военный бюджет, и в следующем году этот бюджет достигнет рекордного уровня - около 5 миллиардов долларов.

Азербайджан всегда был сторонником мира в регионе, но такое стремительное вооружение Армении заставляет и нас увеличивать наш военный бюджет, вооружаться быстрыми темпами. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Армения не выдержит в гонке вооружений с Азербайджаном, несмотря на то, что большую часть вооружения она получает от Запада бесплатно или в кредит.

Естественно, что Франция поддерживает Армению, вооружает ее в своих личных целях. Режим Макрона стремится иметь влияние на Южном Кавказе и делает это, не поддерживая мир в регионе, а пытаясь создать новый конфликт. То есть попытки Парижа усилить свое влияние в регионе зачастую направлены не на разрешение существующих конфликтов, а на их разжигание. А такой подход не служит и не будет служить региональной стабильности, обеспечению долгосрочного мира.