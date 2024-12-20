https://news.day.az/society/1716873.html Среднемесячная зарплата учителей в Баку - Цифры Среднемесячная заработная плата педагогов, работающих в столичных школах, составляет около 1 000 манатов. Как сообщается в Управлении образования города Баку, в 2024 году средняя зарплата учителей школ, подведомственных управлению, составила 993 маната, передает Day.Az.
Среднемесячная зарплата учителей в Баку - Цифры
Среднемесячная заработная плата педагогов, работающих в столичных школах, составляет около 1 000 манатов.
Как сообщается в Управлении образования города Баку, в 2024 году средняя зарплата учителей школ, подведомственных управлению, составила 993 маната, передает Day.Az.
В то же время, воспитатели, работающие в дошкольных образовательных учреждениях, получают в среднем 527 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре