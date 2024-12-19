США ввели санкции против главы МВД Грузии

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционной список в рамках акта Магнитского министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора отдела по особым делам МВД Грузии Мирзу Кезевадзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

По версии американских властей, Гомелаури и Кезевадзе причастны к "репрессиям в отношении представителей СМИ, оппозиционных деятелей и протестующих, в том числе во время демонстраций в 2024 году".

Кроме того, как утверждается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, американское внешнеполитическое ведомство "также предпринимает дальнейшие шаги по введению визовых ограничений в отношении других грузинских лиц и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, участвовавших в насилии против демонстрантов, а также чиновников муниципальных органов, которые злоупотребляли своей властью для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания".

Глобальный акт о правах человека им. Магнитского - американский закон, который предусматривает введение санкций за грубые, по версии Вашингтона, нарушения прав человека, а также причастность к коррупции. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами, а также запрет на въезд в США.