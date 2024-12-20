https://news.day.az/officialchronicle/1716978.html Назначен новый посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Мамед Бахаддин оглу Ахмедзаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Назначен новый посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Мамед Бахаддин оглу Ахмедзаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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