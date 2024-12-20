Назначен новый посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов

Мамед Бахаддин оглу Ахмедзаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.