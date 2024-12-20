Как минимизировать риск заражения гриппом?

В последние дни в Азербайджане возросло количество заболевших гриппом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, инфекционист Айтен Зиядова отмечает заметное увеличение обращений по поводу вируса гриппа. Специалисты ожидают, что в ближайшие месяцы число заболевших продолжит расти, так как грипп носит сезонный характер.

Айтен Зиядова подчеркнула, что лучшей защитой от вируса является вакцинация. Однако существует ряд категорий людей, для которых прививки противопоказаны, и очень важно правильно выбирать дозировку вакцины в зависимости от возраста.

Инфекционист отметила, что вакцинация категорически не рекомендована людям, имеющим анафилактический шок на яичный желток, вне зависимости от их возраста. Также прививки не стоит делать онкологическим больным, однако для них достаточно вакцинировать членов их семей.

Министерство здравоохранения сообщило "Xəzər Xəbər", что желающие сделать прививку от гриппа могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги по месту жительства или работы.