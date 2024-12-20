Первый зимний трансфер "Туран Товуза"

"Туран Товуз" усилит команду Антоном Крачковским, играющим за российский клуб "Динамо" (Махачкала).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportnet. az, представитель региона достиг договоренности с махачкалинским клубом относительно трансфера 22-летнего футболиста.

Российский игрок, подписанный по просьбе главного тренера Курбана Бердыева, присоединится к команде на правах аренды.

Отметим, что Антон Крачковский перешел в "Динамо" с 2023 года по просьбе Бердыева из казахстанской команды "Кайрат". В этом сезоне футболист провел семь матчей в Российской Премьер-лиге.