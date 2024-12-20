https://news.day.az/sport/1717077.html Первый зимний трансфер "Туран Товуза" "Туран Товуз" усилит команду Антоном Крачковским, играющим за российский клуб "Динамо" (Махачкала). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportnet. az, представитель региона достиг договоренности с махачкалинским клубом относительно трансфера 22-летнего футболиста.
Первый зимний трансфер "Туран Товуза"
"Туран Товуз" усилит команду Антоном Крачковским, играющим за российский клуб "Динамо" (Махачкала).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportnet. az, представитель региона достиг договоренности с махачкалинским клубом относительно трансфера 22-летнего футболиста.
Российский игрок, подписанный по просьбе главного тренера Курбана Бердыева, присоединится к команде на правах аренды.
Отметим, что Антон Крачковский перешел в "Динамо" с 2023 года по просьбе Бердыева из казахстанской команды "Кайрат". В этом сезоне футболист провел семь матчей в Российской Премьер-лиге.
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