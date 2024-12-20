Может ли студент-заочник получить образовательный кредит в Азербайджане?

Студенты, обучающиеся на заочной форме в вузах Азербайджана, не смогут получить образовательные кредиты.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Фонда студенческого образовательного кредита Бахруз Азимов на брифинге, посвященном трехлетней деятельности организации.

"Студенты-заочники имеют возможность совмещать учебу с работой, поэтому на данный момент не планируется предоставление им образовательных кредитов", - отметил Б. Азимов.

Он добавил, что этот вопрос должен быть обсужден на заседании Совета, где будет просчитана финансовая нагрузка.

Также следует напомнить, что в настоящее время фонд не предоставляет кредиты иностранным студентам, обучающимся в Азербайджане.

Напомним, что в настоящее время фонд не предоставляет кредиты иностранным гражданам, обучающимся в Азербайджане.