Может ли иностранец получить образовательный кредит в Азербайджане?

В настоящее время выделение образовательных студенческих кредитов иностранным студентам в Азербайджане невозможно.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге для СМИ сказал временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов.

"Образовательные студенческие кредиты предназначены только для студентов, являющихся гражданами Азербайджана", - сказал он.

По словам Б.Азимова, в будущем может появиться возможность выдачи кредитов иностранным гражданам при условии залога.

"Но в настоящее время в связи с этим нет никаких изменений", - добавил он.

Недавно стало известно, сколько раз студенты могут получить образовательный кредит.