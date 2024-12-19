https://news.day.az/politics/1716770.html Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте - ФОТО Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия. Об этом Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте - ФОТО
Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана
Али Асадов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке.
Также память великого лидера почтили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.
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