Утренние пробки в Баку - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.
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