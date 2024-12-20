Россия может принять меры против YouTube

В отношении YouTube могут быть приняты определенные меры, так как основания для этого есть, считает Роскомнадзор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube", - рассказали представители РКН.

В ведомстве отметили, что инструменты для "мотивации компании" у них есть и российская сторона может ими воспользоваться.

19 декабря президент РФ Владимир Путин высказался о замедлении YouTube во время прямой линии. По его словам, здесь больше вопросов к видеохостингу, чем к России. Он также подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и "избегать жульничества в сети".

В сентябре исследование компании CDN Video выявило, что трафик YouTube в России снизился вдвое после замедления сервиса в стране в конце июля 2024 года. По данным CDN Video, после замедления трафик с платформы перераспределился между VK Video (39%), Яндекс (17%), Rutube и "Иви" (по 8%), Okko (6%).

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в России 50% трафика американского видеохостинга YouTube перешло на российские платформы.