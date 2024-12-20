Майя Санду наградила азербайджанца медалью

Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила ряд почетных званий и вручила медали за особые заслуги перед страной и высокие профессиональные достижения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, среди награжденных был председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

Майя Санду удостоила Эльчина Байрамова медали "За гражданские заслуги" за активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также за вклад в межкультурный диалог.

Выступая на церемонии награждения, Президент Молдовы высоко оценила работу награжденных и подчеркнула их важную роль в сплочении и развитии общества и страны.