Вахтанг Гомелаури назначен вице-премьером Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури на пост вице-премьера страны.

Как передает Day.Az, соответствующее решение было принято администрацией правительства, и Ираклий Кобахидзе уже подписал указ о назначении.

С сегодняшнего дня в составе грузинского правительства три вице-премьера: первый вице-премьер - министр экономики Леван Давиташвили, а также вице-премьеры - Вахтанг Гомелаури и министр обороны Ираклий Чиковани.