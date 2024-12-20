https://news.day.az/world/1716861.html Вахтанг Гомелаури назначен вице-премьером Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури на пост вице-премьера страны. Как передает Day.Az, соответствующее решение было принято администрацией правительства, и Ираклий Кобахидзе уже подписал указ о назначении.
Вахтанг Гомелаури назначен вице-премьером Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури на пост вице-премьера страны.
Как передает Day.Az, соответствующее решение было принято администрацией правительства, и Ираклий Кобахидзе уже подписал указ о назначении.
С сегодняшнего дня в составе грузинского правительства три вице-премьера: первый вице-премьер - министр экономики Леван Давиташвили, а также вице-премьеры - Вахтанг Гомелаури и министр обороны Ираклий Чиковани.
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