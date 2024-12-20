Почти полмиллиона девайсов отзываются с Amazon - УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ
Почти 500 тысяч внешних аккумуляторов Charmast, продававшихся на платформе Amazon, отзываются из-за угрозы возгорания.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) США.
Согласно официальным данным, китайская компания Charmast получила 44 жалобы на перегрев аккумуляторов, в результате чего в четырех случаях пользователи получили ожоги или волдыри. Отзыв касается портативных зарядных устройств модели W1056, доступных в различных цветах.
В заявлении CPSC подчеркивается, что покупателям следует немедленно прекратить использование этих пауэр-банков и обратиться к компании для получения инструкций по возврату и возмещению средств.
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