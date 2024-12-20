Сколько миллиардов получила Украина от ЕС?

Евросоюз на текущий момент потратил на Украину 130 миллиардов евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро", - уточнила она.

Несколькими днями ранее стало известно, что страны Европейского союза намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году. Включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов. Так, неназванный представитель ЕС отметил, что 12,5 миллиарда из этой суммы будут выделены дополнительно по линии европейского фонда мира.