США собрались повысить уровень боеготовности ядерных сил?

Соединенные Штаты не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил на фоне недавних заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что разговоры американских политиков о возможности ограниченных ядерных ударов могут привести к катастрофе, которой Россия не хочет.

"Мы не увидели никаких изменений в расстановке российских стратегических сил, которые потребовали бы [соответствующих] изменений с нашей стороны", - заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя слова Лаврова, Райдер утверждал, что сделанные главой МИД РФ заявления якобы необоснованные и безответственные.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Лавров заявил, что разговоры политиков США о возможности ограниченных ядерных ударов - это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники, а не США.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, является ли неверным мнение американских политиков, что может произойти обмен ядерными ударами, который напрямую не затронет Соединенные Штаты, Лавров сказал: "Да, именно это я и сказал. Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами - это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим".