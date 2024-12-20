https://news.day.az/sport/1716868.html Историческое событие в азербайджанском спорте Завтра в азербайджанском спорте состоится историческое событие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат Азербайджана по бадминтону вернется в Ханкенди после 50-летнего перерыва. Финальные матчи турнира пройдут в средней школе №4 города Ханкенди. Игры начнутся 21 декабря в 12:00.
Историческое событие в азербайджанском спорте
Завтра в азербайджанском спорте состоится историческое событие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат Азербайджана по бадминтону вернется в Ханкенди после 50-летнего перерыва.
Финальные матчи турнира пройдут в средней школе №4 города Ханкенди.
Игры начнутся 21 декабря в 12:00.
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