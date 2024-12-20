https://news.day.az/sport/1716868.html

Историческое событие в азербайджанском спорте

Завтра в азербайджанском спорте состоится историческое событие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат Азербайджана по бадминтону вернется в Ханкенди после 50-летнего перерыва. Финальные матчи турнира пройдут в средней школе №4 города Ханкенди. Игры начнутся 21 декабря в 12:00.