Трансадриатический трубопровод (TAP) может начать транспортировку биометана с минимальными техническими изменениями в рамках своей существующей инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"Мы активно сотрудничаем с нашими акционерами, ключевыми поставщиками и отраслью, так как ожидается, что с течением времени инвестиции в модернизацию объектов и процент транспортируемого водорода будут постепенно увеличиваться, чтобы соответствовать требованиям водородного рынка и соответствующим нормативным стандартам", - отметил он.

Скьеппати также напомнил, что в прошлом году вступил в силу "Газовый пакет" Европейской комиссии - набор законодательных реформ, направленных на декарбонизацию газового рынка ЕС и продвижение возобновляемых и низкоуглеродных газов, таких как водород и биометан. Согласно новым правилам, государства-члены ЕС имеют до 22 месяцев, чтобы адаптировать директиву к национальному законодательству.

"Внедрение коммерческих, нормативных и технических элементов еще предстоит, и они окажут влияние на развитие спроса и эффективность рынка. TAP может транспортировать биометан с минимальными техническими корректировками в рамках своей существующей инфраструктуры. Мы продолжаем следить за развитием законодательства по биометану в странах, где осуществляем свою деятельность", - добавил управляющий директор TAP.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.