https://news.day.az/society/1716784.html Учения на одной из станций бакинского метро Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с ОАО "Бакинский метрополитен" проведет тактические учения на станции метро "Мемар Аджеми". Тема учений - "Организация действий при чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене". Как передает Day.Az, мероприятие началось в 01:00 ночи.
Учения на одной из станций бакинского метро
Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с ОАО "Бакинский метрополитен" проведет тактические учения на станции метро "Мемар Аджеми". Тема учений - "Организация действий при чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене".
Как передает Day.Az, мероприятие началось в 01:00 ночи.
В МЧС отметили, что в учениях будут задействованы специальные технические средства и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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