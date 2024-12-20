Учения на одной из станций бакинского метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с ОАО "Бакинский метрополитен" проведет тактические учения на станции метро "Мемар Аджеми". Тема учений - "Организация действий при чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене".

Как передает Day.Az, мероприятие началось в 01:00 ночи.

В МЧС отметили, что в учениях будут задействованы специальные технические средства и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям.