https://news.day.az/society/1716810.html Трагическая смерть женщины в Уджаре В Уджаре скончалась 65-летняя женщина. Как сообщает Day.Az, Гюляраханым Гулиева 1959 г.р. упала в доме, где жила. Она была доставлена в больницу, но спасти ее врачам не удалось. Недавно в Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.
Трагическая смерть женщины в Уджаре
В Уджаре скончалась 65-летняя женщина.
Как сообщает Day.Az, Гюляраханым Гулиева 1959 г.р. упала в доме, где жила. Она была доставлена в больницу, но спасти ее врачам не удалось.
Недавно в Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.
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