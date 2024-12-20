Трагическая смерть женщины в Уджаре

В Уджаре скончалась 65-летняя женщина.

Как сообщает Day.Az, Гюляраханым Гулиева 1959 г.р. упала в доме, где жила. Она была доставлена в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Недавно в Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.