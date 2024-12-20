Посольство Израиля подарило спецустройства потерявшим зрение азербайджанцам

Сегодня по случаю предстоящих праздников Нового года и Хануки посольство Израиля подарило инновационные устройства OrCam MyEye четырем гражданам Азербайджана, потерявшим зрение или имеющим нарушения зрения.

Как сообщает Day.Az, церемония вручения подарков состоялась в Баку в Храме Атешгях, который имеет уникальное культурное и духовное значение и также известен как Храм огня.

Эта инициатива отражает приверженность поддержке тех, кто в ней нуждается, и поощрению инклюзивности, особенно в праздничный период, полный подарков, света и надежды. Этот современный инструмент обеспечивает значительную поддержку людям с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями в чтении текста, распознавании лиц и помогает ориентироваться в окружающей среде.

Отметим, что устройства OrCam разработаны специалистами по визуальному искусственному интеллекту. Ранее они развили технологию MobileEye, которая была приобретена Intel в 2017 году за 15,3 миллиарда долларов. OrCam было создано с целью разработки решений для обеспечения инклюзивности с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Оно является лидирующим инноватором в области вспомогательных технологий, направленных на поддержку людей с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями.

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