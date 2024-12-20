https://news.day.az/sport/1716808.html Азербайджанские шахматистки выступили на турнире в Испании Азербайджанские шахматистки принимают участие в международном турнире в Ситжесе (Испания). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре Сабина Ибрагимова сыграла вничью с испанской шахматисткой Хуаной Донате, а Аян Аллахвердиева завершила свою партию вничью с грузином Георгием Чантурия.
Азербайджанские шахматистки выступили на турнире в Испании
Азербайджанские шахматистки принимают участие в международном турнире в Ситжесе (Испания).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре Сабина Ибрагимова сыграла вничью с испанской шахматисткой Хуаной Донате, а Аян Аллахвердиева завершила свою партию вничью с грузином Георгием Чантурия. Обе шахматистки набрали по четыре очка, однако Аян занимает 66-е место, а Сабина - 109-е.
Лала Гусейнова одержала вторую победу подряд, победив Лали Баблиашвили из Грузии. В ее активе три очка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре