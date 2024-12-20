Азербайджанские шахматистки выступили на турнире в Испании

Азербайджанские шахматистки принимают участие в международном турнире в Ситжесе (Испания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре Сабина Ибрагимова сыграла вничью с испанской шахматисткой Хуаной Донате, а Аян Аллахвердиева завершила свою партию вничью с грузином Георгием Чантурия. Обе шахматистки набрали по четыре очка, однако Аян занимает 66-е место, а Сабина - 109-е.

Лала Гусейнова одержала вторую победу подряд, победив Лали Баблиашвили из Грузии. В ее активе три очка.