Новому премьеру Франции уже могут влепить вотум недоверия

Похоже, Франсуа Байру решил не терять времени зря и уверенно движется к установлению рекорда: не успел он толком разместить свои вещи в кабинете премьер-министра, как ему уже грозят вотумом недоверия. Всего несколько дней на посту, и недовольство местных политиков разрослось до таких масштабов, что кажется, будто Байру скоро станет героем учебников истории - как премьер с самым коротким сроком терпимости от коллег.

Социалистическая партия Франции не готова участвовать в формировании будущего кабмина во главе с премьером Франсуа Байру и не исключает объявления вотума недоверия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии Оливье Фор по итогам переговоров с новым премьер-министром, которые прошли в Матиньонском дворце.

"Мы покидаем эту встречу крайне неудовлетворенными. Мы не будем участвовать в этом правительстве", - заявил он журналистам после завершения встречи.

По его словам, одного лишь обещания нового премьера вернуться к обсуждению условий пенсионной реформы, со скандалом принятой в 2023 году без голосования в парламенте, недостаточно, и пока что социалисты "не видят причин не объявлять вотум недоверия" новому кабмину, который, впрочем, пока еще не сформирован.

Национальный секретарь партии "Экологисты" Марин Тонделье также заявила о несогласии с предложениями премьер-министра по поводу бюджета на следующий год и пенсионной реформы, в частности отведенного на ее обсуждения времени до сентября. "В конце встречи пришлось повысить голос. У нас впечатление, что он издевался над нами", - сказала она.

На встрече с Байру в четверг присутствовали представители всех крупных политических партий Национального собрания (нижней палаты парламента), за исключением левой "Неподчинившейся Франции" и правого "Национального объединения". Впрочем, газета Le Figaro со ссылкой на кабинет премьер-министра уточнила, что Байру не собирается исключать эти партии из политической жизни страны и намерен "найти способ привлечь их к работе".

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Байру на пост премьер-министра 13 декабря. Во главе правительства 73-летний лидер партии "Демократическое движение" сменил своего ровесника Мишеля Барнье. Последний ушел в отставку после того, как Национальное собрание 4 декабря приняло резолюцию о недоверии его кабмину ввиду его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента.

Возможно, Байру стоило сразу предусмотреть специальный пункт в регламенте для своей команды - как защищаться от вотума недоверия еще до того, как началась полноценная работа. Создается впечатление, что для некоторых политиков это уже стало национальным спортом.