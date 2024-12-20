В Баку пожилая женщина отравилась лекарствами
В Баку пожилая женщина отравилась лекарствами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 19 декабря в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра была госпитализирована Минаханым Акберова, 1961 года рождения.
Через короткое время после поступления женщина скончалась в больнице, куда ее доставили из квартиры, расположенной на улице Мирджалала в 4-м микрорайоне столицы.
Информация о препарате, которым отравилась М. Акберова, а также обстоятельства происшествия пока не разглашаются.
В настоящее время прокуратура Насиминского района ведет расследование по данному делу.
Недавно в поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме.
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