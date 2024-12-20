В Баку пожилая женщина отравилась лекарствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 19 декабря в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра была госпитализирована Минаханым Акберова, 1961 года рождения.

Через короткое время после поступления женщина скончалась в больнице, куда ее доставили из квартиры, расположенной на улице Мирджалала в 4-м микрорайоне столицы.

Информация о препарате, которым отравилась М. Акберова, а также обстоятельства происшествия пока не разглашаются.

В настоящее время прокуратура Насиминского района ведет расследование по данному делу.

Недавно в поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме.