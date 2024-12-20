https://news.day.az/autonews/1716836.html Некоторым водителям упростили процесс оформления страховки - ВИДЕО С увеличением числа электромобилей, которые помогают водителям экономить, предпринимаются шаги для повышения удобства обслуживания клиентов. Как передает Day.Az со ссылкой на ATV "Xəbər", теперь, как и обычные автомобили, электрокары можно застраховать онлайн, не выходя из дома, с любой точки страны.
Некоторым водителям упростили процесс оформления страховки - ВИДЕО
С увеличением числа электромобилей, которые помогают водителям экономить, предпринимаются шаги для повышения удобства обслуживания клиентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ATV "Xəbər", теперь, как и обычные автомобили, электрокары можно застраховать онлайн, не выходя из дома, с любой точки страны.
Пресс-секретарь Бюро обязательного страхования Айтен Алиева сообщила, что владельцы электромобилей могут оформить страховку через интернет, минуя посещение офисов страховых компаний и использование бумажных документов. Для этого достаточно посетить сайт выбранной компании и выполнить необходимую процедуру.
Подробнее в репортаже ATV "Xəbər":
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