В Ширване громкая трансляция в TikTok закончилась задержанием 6 человек

В городе Ширван на территории задержали шестерых молодых людей, которые включили громкую музыку из автомобиля и транслировали это в прямом эфире на TikTok.

Как передает Day.Az, задержанными являются лица 2003-2008 годов рождения.

Отмечается, что после свадьбы знакомого по имени Реван они отправились на Площадь Флага, где включили громкую музыку, начали танцевать и одновременно вести прямую трансляцию в соцсеть.

Против них были составлены протоколы по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, а дело передано в суд.

Некоторые из участников были арестованы на срок от 8 до 16 суток, остальные - оштрафованы на 200 манатов.