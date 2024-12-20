https://news.day.az/society/1716786.html В Ширване громкая трансляция в TikTok закончилась задержанием 6 человек В городе Ширван на территории задержали шестерых молодых людей, которые включили громкую музыку из автомобиля и транслировали это в прямом эфире на TikTok. Как передает Day.Az, задержанными являются лица 2003-2008 годов рождения.
В Ширване громкая трансляция в TikTok закончилась задержанием 6 человек
В городе Ширван на территории задержали шестерых молодых людей, которые включили громкую музыку из автомобиля и транслировали это в прямом эфире на TikTok.
Как передает Day.Az, задержанными являются лица 2003-2008 годов рождения.
Отмечается, что после свадьбы знакомого по имени Реван они отправились на Площадь Флага, где включили громкую музыку, начали танцевать и одновременно вести прямую трансляцию в соцсеть.
Против них были составлены протоколы по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, а дело передано в суд.
Некоторые из участников были арестованы на срок от 8 до 16 суток, остальные - оштрафованы на 200 манатов.
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