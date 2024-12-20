Когда можно будет купить билеты на автобусы в Карабах на январь?

Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, поступят в продажу 25 декабря 2024 года в 11:00.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам граждане могут приобрести через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачин можно купить онлайн через портал https://biletim.az/.

Для покупки билета необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 1514 рейсов, 38211 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.