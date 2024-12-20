ТуранБанк организовал акцию по посадке деревьев

ТуранБанк, который в своей деятельности руководствуется экологическими, социальными и управленческими принципами (ESI), организовал акцию по посадке деревьев, продолжая реализацию проектов, направленных на защиту окружающей среды, в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Так, в соответствии со своими обязательствами в области социальной ответственности и экологической устойчивости, в поселке Мушфигабад города Баку при организации ТуранБанк и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов было посажено 200 саженцев сосны эльдар и оливы.

Основная цель акции - предотвратить опасности, которые могут возникнуть из-за сокращения зеленых насаждений, внести вклад в защиту окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, включая просвещение по вопросам защиты зеленых насаждений.

Следует отметить, что ТуранБанк продолжит свои усилия по защите и увеличению зелени в нашей стране и будет активно участвовать в борьбе за защиту нашей планеты и мерах, принимаемых ради окружающей среды, совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

ТуранБанк, действуя с 1992 года, обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов, располагая 22 точками продаж. Подробную информацию о продуктах и услугах, предлагаемых банком, вы можете получить, позвонив в Информационный центр (012) 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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