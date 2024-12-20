Центрально-Азиатская финтех-ассоциация намерена подписать ряд соглашений в Азербайджане

Центрально-Азиатская финтех-ассоциация планирует подписать ряд соглашений в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил председатель Центрально-Азиатской финтех-ассоциации Отабек Насыров в кулуарах VIII Международного банковского форума.

"Принимая во внимание долгую дружбу с Ассоциацией банков Азербайджана, в ближайшее время мы планируем подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве между нами. Аналогичное соглашение мы также надеемся подписать и с Финтех-ассоциацией Азербайджана. Эти соглашения станут основой для выстраивания более активного диалога финтех-компаний, традиционных банков Центральной Азии и Азербайджана, а также прекрасной возможностью для обмена опытом и знаниями. Как известно, рынок Центральной Азии после пандемии демонстрирует стремительный рост, особенно в сфере финтеха и электронной коммерции. Мы с моими коллегами из Ассоциации банков Азербайджана убеждены, что многие успешные проекты из Центральной Азии могут быть внедрены и в Азербайджане", - сказал он.

Отабек Насыров подчеркнул, что общее взаимодействие поможет ускорить интеграционные процессы между центральноазиатскими странами и Азербайджаном в высокотехнологичных секторах экономики с предоставлением новых возможностей, решений, продуктов и сервисов конечным потребителям.

"Активное развитие финтех-индустрии в Центральной Азии сопровождается поддержкой со стороны государственных органов и созданием благоприятной регуляторной среды, что способствует экспансии местных компаний на международные рынки и укреплению их позиций в глобальной финансовой экосистеме. Хорошим примером является выход финтех-компании Alif на рынок Пакистана с продуктами BNPL [buy now, pay later], краткосрочных кредитов, B2B-финансирование и услуги по переводу денежных средств", - добавил он.

Отабек Насыров отмечает возрастающую роль регуляторов в развитии финтех-рынков Кавказа и Центральной Азии, впрочем, как и в других регионах, где инновационные сектора экономики традиционно очень сильны.

"Я вижу большие перспективы развития финтех-рынка Азербайджана, включая сектор финансовых услуг, в который входят и традиционные банки. Несколько дней назад я с радостью прочитал статью, где представитель Центрального банка Азербайджана отметил, что регулятор продолжает поощрять появление на рынке платежных услуг новых участников и защита их прав, обеспечение равных условий и создание здоровой конкурентной среды станут основными приоритетами Центрального банка Азербайджана. Более того, интеграция финтех-компаний и других поставщиков платежных услуг осуществляется в соответствии со стратегическим подходом Центрального банка Азербайджана, где используется специальный режим регулирования, чтобы контролировать их деятельность и обеспечить предоставление новых продуктов и услуг в соответствии с требованиями рынка. В рамках этого режима регулятор не только поддерживает присоединение новых организаций к системе и их деятельность на рынке, но и стимулирует их развитие и расширение ассортимента продукции", - прокомментировал он.

Отабек Насыров отметил, что в Азербайджане регулятор поэтапно создает условия для высококонкурентного рынка сектора финансовых услуг.

"Я уверен, что следующий год станет интересным для финтех-рынка Азербайджана, где мы все станем свидетелями прихода новых игроков и иностранных инвестиций. Со своей стороны Центрально-Азиатская финтех-ассоциация готова помочь финтех-компаниям из Азербайджана изучить и найти партнеров на рынках стран Центральной Азии", - заключил он.