Где и как азербайджанским студентам применять новую льготную карту?

В Азербайджане учащимся 11 университетов поэтапно выдают единые студенческие карты TələbəPlus, которые предоставляют различные льготы и скидки в рамках одноименной программы.

Тем не менее, многие владельцы новых карт не знают, в каких магазинах, ресторанах и организациях можно воспользоваться скидками. Где можно найти эту информацию?

Как пояснила ведущий специалист по связям с общественностью отдела управления проектами Фонда развития образования, реализующего данный проект Наргиз Гадирова, студенты могут посетить специальный раздел TələbəPlus на сайте Kapital Bank, чтобы узнать список партнеров проекта.

"Кроме того, мы ведем официальные страницы TələbəPlus в социальных сетях, где регулярно публикуются новости о новых партнерах. В скором времени также будет запущен отдельный сайт," - добавила она.

Наргиз Гадирова также сообщила, что скоро на дверях и у касс ресторанов, магазинов и медицинских учреждений, участвующих в программе, появятся специальные информационные наклейки.

"Кроме того, в университетах будут размещены мобильные стенды с QR-кодами для сканирования. Мы активно передаем данные в учебные заведения для распространения среди студентов и тесно сотрудничаем с студенческими организациями для их информирования," - уточнила она.