Яшар Алиев отозван с поста постоянного представителя Азербайджана при ООН

Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.