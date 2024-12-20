https://news.day.az/officialchronicle/1716968.html Яшар Алиев отозван с поста постоянного представителя Азербайджана при ООН - Распоряжение Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Яшар Алиев отозван с поста постоянного представителя Азербайджана при ООН - Распоряжение
Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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