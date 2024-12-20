Джалал Мирзоев отозван с поста посла

Джалал Сабир оглу Мирзоев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индонезия, а также в Республике Филиппины, Демократической Республике Тимор-Лесте, Республике Сингапур и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.