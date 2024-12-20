https://news.day.az/officialchronicle/1716977.html Джалал Мирзоев отозван с поста посла - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Джалал Сабир оглу Мирзоев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индонезия, а также в Республике Филиппины, Демократической Республике Тимор-Лесте, Республике Сингапур и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Джалал Мирзоев отозван с поста посла - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Джалал Сабир оглу Мирзоев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индонезия, а также в Республике Филиппины, Демократической Республике Тимор-Лесте, Республике Сингапур и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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