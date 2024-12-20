Дональд Трамп захотел устроить шатдаун в США

Если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если шатдауну правительства суждено случиться, то пусть это начнется сейчас, при администрации [действующего президента США Джо] Байдена, а не после 20 январе, при "Трампе". Это проблема Байдена, которую нужно решить, но если республиканцы могут помочь, они это сделают!" - сказал он.

В четверг республиканцы в Конгрессе не смогли принять законопроект о расходах - за день до потенциальной приостановки работы правительства, которая может нанести удар по экономике США.