Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, в котором поздравил Президента Египта с высоким уровнем организации и успешными результатами 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), прошедшего в столице Египта, Каире, 19 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.