https://news.day.az/officialchronicle/1717073.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, в котором поздравил Президента Египта с высоким уровнем организации и успешными результатами 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), прошедшего в столице Египта, Каире, 19 декабря 2024 года.
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, в котором поздравил Президента Египта с высоким уровнем организации и успешными результатами 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), прошедшего в столице Египта, Каире, 19 декабря 2024 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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