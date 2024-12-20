В Масаллы пресечена продажа нелегальной пиротехники
В Масаллы были выявлены магазины, занимающиеся продажей нелегальной пиротехники.
Сотрудники Масаллинского районного отделения полиции в ходе оперативных мероприятий задержали П. Азизли и М. Мамедова, которые организовали незаконную торговлю пиротехникой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в двух магазинах, принадлежащих задержанным, были найдены и изъяты различные виды пиротехнических изделий и легко воспламеняющихся веществ.
В отношении задержанных составлен протокол по статье 442 (производство или продажа запрещенных товаров, либо выполнение запрещенных работ (услуг) Кодекса об административных правонарушениях.
Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
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