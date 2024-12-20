РАЗНИЦА между Гурбаном Гурбановым и Фернанду Сантушем

Объявлен рейтинг самых сильных главных тренеров мира за декабрь.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 500 самых сильных наставников планеты.

Единственным азербайджанским тренером в рейтинге является Гурбан Гурбанов. В активе главного тренера "Карабаха" 1646 очков. Он занимает 160-е место в мире.

52-летний специалист потерял 12 очков по сравнению с предыдущей таблицей. Это привело к снижению на 14 пунктов.

Главный тренер "Туран Товуза", россиянин Курбан Бердыев занимает 58-е место в мире с 1796 очками. Он сделал шаг назад.

Фернанду Сантуш, тренер нашей национальной сборной, занимает 185-е место в списке с 1624 очками. В отличие от Гурбанова и Бердыева португальский специалист поднялся на семь позиций. Однако Сантуш отстает от них.

Отметим, что список возглавляет тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с 2162 очками.