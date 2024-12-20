Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу, в котором выразил глубокую признательность братской Исламской Республике Пакистан и лично премьер-министру в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего в столице Египта, Каире 19 декабря 2024 года 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.