https://news.day.az/officialchronicle/1717081.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу, в котором выразил глубокую признательность братской Исламской Республике Пакистан и лично премьер-министру в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего в столице...
Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу
Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу, в котором выразил глубокую признательность братской Исламской Республике Пакистан и лично премьер-министру в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего в столице Египта, Каире 19 декабря 2024 года 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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