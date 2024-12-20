Очередная гибель мотоциклиста в Нефтчале

В Нефтчале мотоциклист упал в канал и погиб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сарыкамыш Нефтчалинского района.

Мотоцикл потерял управление, в результате транспортное средство опрокинулось в водоканал. В результате мотоциклист, житель Нефтчалы, 1961 года рождения, Хусейнов Мазахим Сафтар оглы, утонул в канале.

Проводится расследование по факту происшествия.

Отметим, что недавно в Нефтчале также погиб упавший в водоканал мотоциклист.