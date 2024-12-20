https://news.day.az/society/1716923.html Очередная гибель мотоциклиста в Нефтчале В Нефтчале мотоциклист упал в канал и погиб. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сарыкамыш Нефтчалинского района. Мотоцикл потерял управление, в результате транспортное средство опрокинулось в водоканал.
Очередная гибель мотоциклиста в Нефтчале
В Нефтчале мотоциклист упал в канал и погиб.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сарыкамыш Нефтчалинского района.
Мотоцикл потерял управление, в результате транспортное средство опрокинулось в водоканал. В результате мотоциклист, житель Нефтчалы, 1961 года рождения, Хусейнов Мазахим Сафтар оглы, утонул в канале.
Проводится расследование по факту происшествия.
Отметим, что недавно в Нефтчале также погиб упавший в водоканал мотоциклист.
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