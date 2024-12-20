Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития.
Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
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