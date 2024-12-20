https://news.day.az/society/1717093.html На одной из бакинских дорог восстановлен прежний скоростной режим На трассе Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снова действует прежний скоростной режим. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
На одной из бакинских дорог восстановлен прежний скоростной режим
На трассе Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снова действует прежний скоростной режим.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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