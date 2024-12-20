Пропавший житель Имишли обнаружен мертвым в трансформаторной будке

18 декабря в 08:00 утра 59-летний житель села Оруджлу Имишлинского района, Шукюров Расим Пяси оглу, покинул свой дом и не вернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

Сразу же были организованы поисковые работы. 19 декабря тело Р. Шукюрова было найдено в трансформаторной будке на территории села. По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током.

В настоящее время проводится расследование по факту гибели жителя села Оруджлу.

Недавно в поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме.