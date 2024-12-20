https://news.day.az/society/1716914.html Пропавший житель Имишли обнаружен мертвым в трансформаторной будке 18 декабря в 08:00 утра 59-летний житель села Оруджлу Имишлинского района, Шукюров Расим Пяси оглу, покинул свой дом и не вернулся. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Сразу же были организованы поисковые работы. 19 декабря тело Р.
Пропавший житель Имишли обнаружен мертвым в трансформаторной будке
18 декабря в 08:00 утра 59-летний житель села Оруджлу Имишлинского района, Шукюров Расим Пяси оглу, покинул свой дом и не вернулся.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.
Сразу же были организованы поисковые работы. 19 декабря тело Р. Шукюрова было найдено в трансформаторной будке на территории села. По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током.
В настоящее время проводится расследование по факту гибели жителя села Оруджлу.
Недавно в поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме.
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