Новый проект в Азербайджане: 100-метровый мост с шестью пролетами

В поселке Сарай Абшеронского района идут работы по демонтажу старого моста, который связывает населенный пункт с городом Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в рамках подготовки к строительству нового моста длиной 100 метров с шестью пролетами привлечены необходимые рабочие и техника.

На первом этапе выполняются работы по переносу коммуникационных линий, разборке старого моста и подготовке строительной площадки.

Решение о демонтаже было принято из-за аварийного состояния моста, построенного еще в 1970-х годах. На его месте планируется возвести новый мост.

Демонтаж и строительство нового моста поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.