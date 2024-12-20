Новый проект в Азербайджане: 100-метровый мост с шестью пролетами - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Сарай Абшеронского района идут работы по демонтажу старого моста, который связывает населенный пункт с городом Сумгайыт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в рамках подготовки к строительству нового моста длиной 100 метров с шестью пролетами привлечены необходимые рабочие и техника.
На первом этапе выполняются работы по переносу коммуникационных линий, разборке старого моста и подготовке строительной площадки.
Решение о демонтаже было принято из-за аварийного состояния моста, построенного еще в 1970-х годах. На его месте планируется возвести новый мост.
Демонтаж и строительство нового моста поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
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