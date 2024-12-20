https://news.day.az/society/1716963.html Некоторые граждане получат специальные льготные карты В Азербайджане планируется введение специальных карт для учителей, которые предоставят различные льготы. Как передает Day.Az, об этом онлайн-газете Azərbaycan müəllimi заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов. Эти карты с особыми привилегиями для педагогов поступят в страну в первом квартале 2025 года.
Некоторые граждане получат специальные льготные карты
В Азербайджане планируется введение специальных карт для учителей, которые предоставят различные льготы.
Как передает Day.Az, об этом онлайн-газете Azərbaycan müəllimi заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов.
Эти карты с особыми привилегиями для педагогов поступят в страну в первом квартале 2025 года.
Насибов уточнил, что процесс подготовки и доставки карт требует времени, и их использование начнется не позже первой половины 2025 года.
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