Некоторые граждане получат специальные льготные карты

В Азербайджане планируется введение специальных карт для учителей, которые предоставят различные льготы.

Как передает Day.Az, об этом онлайн-газете Azərbaycan müəllimi заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Эти карты с особыми привилегиями для педагогов поступят в страну в первом квартале 2025 года.

Насибов уточнил, что процесс подготовки и доставки карт требует времени, и их использование начнется не позже первой половины 2025 года.