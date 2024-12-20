https://news.day.az/politics/1716905.html Объявлена дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Объявлена дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Как передает Day.Az, председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании сообщила, что следующее заседание Милли Меджлиса состоится 27 декабря. Она добавила, что будет предоставлена информация о повестке заседания.
Объявлена дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
Объявлена дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает Day.Az, председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании сообщила, что следующее заседание Милли Меджлиса состоится 27 декабря.
Она добавила, что будет предоставлена информация о повестке заседания.
Отметим, что на сегодняшнем заседании парламента были обсуждены и приняты 11 вопросов.
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