В Сирии остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в городе Баниясе временно приостановил свою деятельность после прекращения поставок сырой нефти из Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с Financial Times сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Мусаллем.
Мощность работы завода - от 90 до 100 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, при этом до 90% перерабатываемой нефти поставлялось из Ирана, а оставшийся объем - из подконтрольных павшему правительству Асада месторождений на территории Сирии. Уточняется, что последняя поставка нефти на переработку была 13 декабря, а в данный момент завод находится на техническом обслуживании.
Мусаллем заявил, что новое правительство страны сообщило ему о предстоящем снятии санкций с Дамаска - нефть будет поступать на НПЗ в Банияс из других источников. В Сирии также действует еще один НПЗ меньшей мощности в городе Хомс.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре