В Сирии остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в городе Баниясе временно приостановил свою деятельность после прекращения поставок сырой нефти из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с Financial Times сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Мощность работы завода - от 90 до 100 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, при этом до 90% перерабатываемой нефти поставлялось из Ирана, а оставшийся объем - из подконтрольных павшему правительству Асада месторождений на территории Сирии. Уточняется, что последняя поставка нефти на переработку была 13 декабря, а в данный момент завод находится на техническом обслуживании.

Мусаллем заявил, что новое правительство страны сообщило ему о предстоящем снятии санкций с Дамаска - нефть будет поступать на НПЗ в Банияс из других источников. В Сирии также действует еще один НПЗ меньшей мощности в городе Хомс.