В Азербайджане ведется борьба с невозвратом средств от экспорта

Продолжаются мероприятия по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура, передает Day.Az.

Было отмечено, что на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

До настоящего времени в результате мер, осуществляемых прокуратурами Агдашского, Кюрдамирского, Астаринского, Уджарского, Абшеронского, Хачмазского, Бейлаганского, Хызинского, Сабирабадского, Геранбойского, Агстафинского районов и города Мингячевир был обеспечен возврат на счета уполномоченных банков в нашей стране, части денежных средств, полученных рядом субъектов предпринимательства от продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной за рубеж, на сумму более 41,3 миллиона долларов США (более 70,2 миллиона манатов по курсу соответствующего периода).

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мер по возврату денежных средств, полученных различными лицами в результате экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков в стране.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане ведут борьбу с невозвратом экспортной выручки.