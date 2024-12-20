Когда звучит музыка среди картин

В рамках проекта "Музыка в музее", организованного министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана, состоялся концерт коллектива Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с участием молодых талантов.

Как сообщает Day.Az, на вечере выступили хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия), а также солисты - Асим Рзазаде (кларнет), Джалил Баширли, Нурлана Абдуллаева, Гюльсюм Халилова, Абид Челебиев (кямaнча), Инджи Бадирли (фортепиано), Гямяр Керимли (скрипка), Хадиджа Касымова (скрипка), Захра Курбанова (виолончель), Магсуд Аскеров (фортепиано), Рахиля Назарова (флейта), Сулейман Сулейманов, Орхан Ализаде, Шахназ Алиева и Джамаля Абдинзаде (фортепиано) под аккомпанемент концертмейстеров Айнур Абдуллаевой, Али Талыбова, Сехране Эйюбовой, Назханым Дадашовой, Тунзалe Гусейновой и Айнур Бахманли.

Также в программе выступил чтец Гусейнага Асланов в музыкальном сопровождении Джамалы Абдинзаде (фортепиано).

В концерте прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов, а также азербайджанские народные песни.

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