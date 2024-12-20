https://news.day.az/officialchronicle/1717067.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя "Бакинского метрополитена" - Распоряжение Заур Мир Тофиг оглу Гусейнов освобожден от должности председателя Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя "Бакинского метрополитена" - Распоряжение
Заур Мир Тофиг оглу Гусейнов освобожден от должности председателя Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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