Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя "Бакинского метрополитена"

Заур Мир Тофиг оглу Гусейнов освобожден от должности председателя Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.