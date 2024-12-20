Азербайджан и Руанда обсудили сотрудничество в различных сферах

Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Руандой в сфере социальных услуг, экономики, торговли и гуманитарной сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики, обсуждения состоялись во время встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с заместителем генерального исполнительного директора Совета развития Руанды Джулианой Муганзой.

Согласно информации, на встрече была представлена информация об успешном опыте Азербайджана в сфере социальных услуг, проведенных реформах в этой сфере, подчеркнута важность расширения правовой и договорной базы с целью поддержки развития связей.

В сообщении отмечается, что стороны также обсудили возможности сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах.